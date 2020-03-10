В Казани 21-летний мошенник собрал с жителей более 100 тысяч рублей

В суде установили, что в июне 2017 года обвиняемый взял с казанца 40 тысяч рублей, чтобы “откосить” того от административной ответственности за вождение авто в нетрезвом виде. Жертвой мошенника стала также местная жительница. Она пообещала 70 тысяч рублей, если юный казанец поможет ее отцу избежать наказания за аналогичное нарушение. Об этом сообщает Прокуратура РТ.

Злоумышленник заведомо не мог исполнить взятые на себя обязательства, но деньги взял и распорядился по собственному желанию.

Подсудимый вину признал частично, но ущерб не возместил. Ранее он был осужден за аналогичное преступление. Суд назначил казанцу 4,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.