Ксения Собчак возмутилась затопленным казанским поселком: "В Татарстане есть своя Венеция!"

Ксения Собчак возмутила казанским поселком, который каждый год затапливает по весне

Скандальная российская журналистка Ксения Собчак в своем телеграм-канале не смогла пройти мимо затопления казанского поселка Куюки. Она рассказала, как мучаются местные жители из-за огромных луж, затопивших дороги. Проблема эта в Куюках ежегодная, и власти все никак не могут ее решить, несмотря на многочисленные обращения местных в "Народный фронт" и администрацию.

"Получается, в Татарстане eсть своя маленькая Венеция. Вот тoлько этому никто не рад", - нaписала Собчак.

Ранее мы писали, что блогер в Куюках попыталась привлечь внимание к затоплению, искупавшись в купальнике в огромной луже посреди поселка.

