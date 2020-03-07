Глава Администрации Кировского и Московского районов Казани показал, как борется с лужами

Глава Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов в своем "Инстаграм" устроил трансляцию борьбы с лужами.

Одним из проблемных мест являлся Северный вокзал, где из-за отсутствия ливневой канализации в низине скопилась вода. Миронов опубликовал фото и видеозапись процесса ликвидации подтопления. "Откачиваем воду в ливневку", написал он. Также Сергей Миронов попросил жителей сообщать в Администрацию о проблемных места районов.

"Уважаемые жители, просьба помочь нам в борьбе с паводком и сообщать о таких проблемных зонах, мы будем выезжать на место и отводить воду. Все выходные в администрации действует горячая линия 557-76-10, куда вы можете также обращаться" - обратился глава руководства районов к горожанам.