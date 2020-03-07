Глава Администрации Кировского и Московского районов Казани показал, как борется с лужами

Глава Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов в своем "Инстаграм" устроил трансляцию борьбы с лужами.
Одним из проблемных мест являлся Северный вокзал, где из-за отсутствия ливневой канализации в низине скопилась вода. Миронов опубликовал фото и видеозапись процесса ликвидации подтопления. "Откачиваем воду в ливневку", написал он. Также Сергей Миронов попросил жителей сообщать в Администрацию о проблемных места районов.
"Уважаемые жители, просьба помочь нам в борьбе с паводком и сообщать о таких проблемных зонах, мы будем выезжать на место и отводить воду. Все выходные в администрации действует горячая линия 557-76-10, куда вы можете также обращаться" - обратился глава руководства районов к горожанам.
Высокие для марта месяца температуры привели к стремительному таянию снега и,как следствие, подтоплениям. Вода скапливается в низинах по причине отсутствия ливневой канализации на некоторых участках, как, например, на ул.Воровского или же во всем посёлке Юдино. И на решение этой проблемы нужны значительные финансовые вложения. Уважаемые жители, просьба помочь нам в борьбе с паводком и сообщать о таких проблемных зонах, мы будем выезжать на место и отводить воду. Все выходные в администрации действует горячая линия 557-76-10, куда вы можете также обращаться. #паводок #весна #противопаводковыемероприятия #подтопление #борьбаспаводком #благоустройство #казань #кирмосказань
комментарии
Ему надо поучиться у депутата госсовета рт - руководителя ук уютный дом м нуриева
Нуриев вместо того, чтобы тратить бюджетные деньги на устранение дорожных проблем, предлагает горожанам самим скинуться и оплатить все работы