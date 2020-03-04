В казанский зоопарк привезли четырех новых птиц из Македонии

Четыре белоголовых сипа поселились в казанском зоопарке "Река Замбези". Две пары птиц доставили из Македонии и разместили в вольере вместе с их сородичами, живущими в Казани с 1997 года, и двумя черными грифами.

Из Македонии птиц перевезли еще в декабре, а теперь казанцы могут увидеть новичков в открытых вольерах. Первое время птицы находились на карантине в подогреваемых вольерах. Сипы акклиматизировались, набрали подкожный жир и готовы жить в местном климате. Птицы достаточно молодые, им по 5 лет, сообщают в пресс-службе городской мэрии.

Добавим, что белоголовые сипы занесены в Красную книгу.