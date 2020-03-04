В казанском магазине нашли контрафактную парфюмерию на полмиллиона рублей

В Казани нашли поддельную парфюмерию. Партию изъяли в одном из косметических магазинов города, сообщают в МВД республики.

Факт незаконного использования товарного знака установили оперативники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции. В ходе проверки торговой точки полицейские изъяли неоригинальную парфюмерную продукцию без сопроводительных документов. Согласно проведенному исследованию, представленные образцы товара с нанесенными на них товарными знаками, являются контрафактными, общий ущерб правообладателям составил более 600 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное использование товарного знака". Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи - исправительные работы на срок до двух лет.

Напомним, ранее в казанском "Пивомане" изъяли напиток, который продавался под названием "сидр". Он состоял из спирта, воды и красителя.