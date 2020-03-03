На территорию Татарстана перекрыт канал ввоза некачественного алкоголя.

Как пояснили в Госалкогольинспекции, 14 февраля сотрудники полиции и Госалкогольинспекции Татарстана провели контрольные мероприятия в магазине разливных напитков "Пивоман" по адресу Олега Кошевого, 16. В ходе проверки из нелегального оборота изъяли 73 литра спиртосодержащей продукции. Спустя три дня ООО "Пивоман-Казань" добровольно выдал еще 1,5 тысячи литров спиртосодержащей продукции производства ООО "Злынковский завод новых технологий по производству вин и напитков "Каскад" (Брянская область)

В ходе анализа в Татэкспертцентре выяснили, что в торговой точке под видом вишневого сидра и Мохито продавали спирт, разбавленный водой с добавлением красителя. Объемная доля этилового спирта составляла 6,2%, параметры напитков не соответствовали требованиям ГОСТа к сидрам и пивным напиткам.