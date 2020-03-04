Бывший чиновник из Татарстана назначен зампредом Правительства Дагестана

Бывший замминистра экономики и промышленности РТ Инсаф Хайруллин назначен врио заместителя председателя Правительства Республики Дагестан. Об этом сообщается на странице администрации главы и Правительства РД в Instagram. В новой должности Хайруллин будет курировать сферу строительства.

Добавим, что Инсаф Хайруллин родился в Казани в 1970 году, получил юридическое и экономическое образование. Работал в Государственном жилищном фонде при Президенте РТ, в Минэкономики и в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.