Он требовал 10 миллионов: Следком РТ рассказал подробности захвата заложников в Казани

В Следственном комитете РТ рассказали подробности инцидента с захватом заложников в Казани.

Ночью 2 марта в квартире одного из домов по улице Ямашева 32-летний мужчина захватил супругу и двух маленьких дочерей 2011 и 2016 годов рождения. Он требовал заплатить ему 10 миллионов рублей, обещая в противном случае расправиться с родственниками.

В ходе проведенной сотрудниками правоохранительных органов операции, мужчина был задержан, а женщина и дети освобождены. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье "Захват заложников".

Напомним, ранее сообщалось, что мужчина требовал алкоголь и наркотики.