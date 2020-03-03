Капитан Татарстан: граффити с Зариповым появилось на одном из домов Казани

Фигура хоккеиста "Ак Барса" Даниса Зарипова появилась на одной из казанских многоэтажек.

Граффити нарисовано на доме №43 по Чистопольской, высота изображения составляет 16 метров, сообщают в пресс-службе хоккейного клуба. Представители клуба называют его "хранителем города и Татнефть Арены". Образ символизирует единство с республикой и верность традициям.

Напомним, что хоккеист 25 февраля получил травму, из-за которой выбыл из игр на 2-3 недели. Он получил сильный ушиб в ходе матча с командой "Салават Юлаев"