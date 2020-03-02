В Казани пройдет Суперкубок УЕФА в 2023 году

В Казани в 2023 году состоится Суперкубок УЕФА. Об этом стало известно сегодня, 2 марта. Решение принял исполнительный комитет УЕФА во время встречи в Амстердаме.

Известно, что матч состоится на "Ак Барс Арене", конкурентами Казани на право принять Суперкубок были Минск, Тирана, Белфаст и Хельсинки. Накануне голосования албанская Федерация футбола сняла кандидатуру Тираны, а в столице Финляндии Суперкубок решено провести в 2022 году, сообщает пресс-служба казанской мэрии.

Добавим, что Россия впервые примет Суперкубок УЕФА. В этом году матч пройдет в Португалии, а в 2021 - в Северной Ирландии.