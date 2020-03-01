Названы самые продаваемые продукты в масленицу: казанцы раскупили безглютеновую муку

Безглютеновая мука, кокосовое молоко и фермерские продукты оказались наиболее популярными товарами у россиян в преддверии Масленицы 2020. Об этом говорится в исследовании лаборатории клиентского опыта интернет-площадки Ozon.

С 21 по 27 февраля продажи ингредиентов для приготовления блинов суммарно выросли на 120% относительно среднего значения в 2020 году: муки, яиц, молока, сгущенки, варенья и сметаны. Однако с распространением здорового образа жизни россияне начинают экспериментировать - самая популярная мука на Ozon в этом году - безглютеновая - ее продажи 21-27 февраля выросли на 220% относительно прошлого года (в прошлом году она была на девятом месте по популярности на Ozon)", - говорится в исследовании.

В основном такую муку покупают жители городов-миллионников, а чаще всего - в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани и Екатеринбурге. Также в топ-3 сортов муки 2020 года входят рисовая и пшеничная. Самое популярное молоко в 2020 году - кокосовое, за ним миндальное. В прошлом году самым популярным молоком было ультрапастеризованное, кокосовое же входило в тройку.

На эту Масленицу россияне побалуют себя продуктами фермерского производства - с 21 по 27 февраля их продажи выросли на интернет-площадке на 121% относительно того же периода в прошлом году.