Казанская управляющая компания предложила горожанам скинуться на ремонт дороги

В Казани во дворе дома 82 по проспекту Ямашева размыло дорожное покрытие. Под слоем воды и снега скрываются огромные ямы. Ежедневно жильцы дома портят бампера своих автомобилей, застревая в ямах с грязной водой.

"Хочется возвращаться, но иногда не получается доехать до дома. Вчера попал в ДТП вообще из-за того, что коммунальщики не чистят дороги", - заявляют местные жители, столкнувшиеся с проблемой.

В управляющей компании "Уютный дом" местным жителям предложили скинуться на ремонт дороги, сообщает "Татарстан-24". Ремонт данного отрезка автодороги может обойтись в 600-800 тыс. рублей.