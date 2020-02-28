Стало известно, сколько казанских дворов отремонтируют в 2020 году

В 2020 году по республиканской программе "Наш двор" в Казани благоустроят 695 дворов, передает корреспондент ProKazan.ru с заседания XXXVIII сессии Казгордумы в Ратуше.

Работы будут проходить с учетом мнения жителей, подчеркнул мэр Казани Ильсур Метшин. В частности, при благоустройстве планируется учесть привычные и удобные для горожан маршруты.

Напомним, что программа "Наш двор" рассчитана с 2020 по 2022 годы, в нее войдут дома, построенные до 2015 года и требующие ремонта. Высказать свои предложения жители могут на официальном сайте проекта, заполнив небольшую форму. Здесь же размещены результаты опросов жителей Татарстана о необходимых работах. В топ-3 самых важных вошло асфальтирование проездов и тротуаров, установка детских площадок и освещение придомовой территории.