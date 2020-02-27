На М-7 в Татарстане легковушка влетела в фуру. Есть жертвы

Рано утром на трассе М-7 в Татарстане произошло смертельное ДТП.

Как сообщили в МВД республики, в 05:12 на 756 км. + 800м. автодороги М-7 «Волга», водитель автомобиля Mitsubishi OUTLANDER 1984 года рождения, двигаясь со стороны Москвы в направлении Уфы, по предварительным данным не выбрал безопасную скорость, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где врезался в грузовой автомобиль Skania.

В результате аварии водитель и пассажирка легковушки - женщина 1970 года рождения - от полученных травм скончались на месте ДТП. Обстоятельства происшествия уточняются. По сообщениям очевидцев, на месте аварии образовался затор.