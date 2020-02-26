Названа дата голосования по поправкам в Конституцию. Это будет оплачиваемый выходной

Голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации состоится 22 апреля. Об этом сообщают в "Твиттере" журналисты кремлевского пула РИА "Новости".

"Путин согласился: среда, 22 апреля станет в России выходным. Именно на эту дату между Пасхой и Рамаданом будет назначено голосование по Конституции. Эта среда будет оплачиваемым выходным" - указано в сообщении.

Уточним, что дата была определена сегодня в ходе встречи с рабочей группой. На сегодняшний день она получила более 900 предложений по поправкам. Организацию голосования поручили ЦИК.