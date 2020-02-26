В Казанском регионе Горьковской железной дороги за год погибло 28 человек

В 2019 году в результате пренебрежения правилами безопасности в Казанском регионе Горьковской железной дороги в зоне движения поездов пострадали 45 человек, 28 из них погибли. Об этом сообщают в пресс-службе компании.

По сравнению с предыдущим годом общее число погибших и пострадавших существенно не изменилось, однако среди детей пострадавших стало меньше. За прошедший год на полигоне Казанского региона таких случаев было два, годом ранее травмировалось трое несовершеннолетних, один из них – смертельно.

В пресс-службе также отметили, что подавляющее большинство несчастных случаев происходят при пересечении железнодорожных путей в неположенных местах перед близко идущим поездом.

Для снижения травматизма на железной дороге в рамках инвестиционной программы в 2019 году в Республике Татарстан были сданы в эксплуатацию пешеходные переходы на станции Свияжск, а также на перегонах Заструг – Сосновка и Ямное – Заструг, а также установлены ограждения на станции Юдино.

Напомним, что в середине февраля в Казани поезд сбил подростка, который возвращался с дня рождения. Парень погиб.