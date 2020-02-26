В Татарстане отремонтируют улицы, названные в честь Великой Победы и героев войны

В Татарстане в 2020 году отремонтируют 28 улиц, названных в честь Великой Победы и героев войны. Ремонт пройдет в рамках федерального проекта "Улица Победы", который является частью нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

В прошлом году в рамках программы были отремонтированы 54 объекта, 10 из них вошли в нацпроект. В частности, в Казани – это улицы Маршала Чуйкова, Гаврилова, Симонова, Карбышева, Волгоградская, Академика Лаврентьева, Аделя Кутуя, участок улицы Рихарда Зорге. В Набережных Челнах проспект Мусы Джалиля и в Нижнекамске улица 30 лет Победы.