12 марта 2020 Дельфин представит свой новый альбом «КРАЙ» в Казани в рамках большого тура

Предыдущая студийная пластинка Дельфина «442» стала одним из главных русскоязычных релизов 2018 года. Новая работа «КРАЙ» наследует сложный дискурс предшествующего альбома, побуждая слушателя к ещё более острым вопросам и неочевидным выводам. Главная цель артиста — поиск новых образов и формулировок для вызовов сегодняшнего дня. Результатом этого поиска стало цельное музыкальное полотно — 11-й студийный альбом в дискографии артиста.

Презентация новой программы «КРАЙ» пройдёт в нестандартном формате, непривычном даже для самих музыкантов. Слушателей ждёт концерт в трёх отделениях в пространстве BASH CONCERT HALL, которое позволит максимально погрузиться в происходящее на сцене.

Драматургия концерта условно разделит его на три полноценных акта, раскрывающих все стороны образа Дельфина. Это позволит максимально раскрыться новым музыкальным откровениям и органично интегрировать уже знакомые слушателю произведения в общую концепцию программы.

Приглашаем вас покорить эту новую высоту вместе с Дельфином в BASH CONCERT HALL 12 марта 2020.

Билеты на сайте:

https://tele-club.ru/bash-concert-hall/dolphin-kazan

https://afisha.yandex.ru/kazan/concert/delfin-2020-3-12