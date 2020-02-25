В Казани женщина провалилась в люк. Ей потребовалась помощь спасателей

В Казани на улице Фрунзе женщина провалилась в канализационный люк. Инцидент произошел накануне ночью на остановке "Идель", сообщают в МЧС РТ.

Женщина 1969 года рождения шла по улице, не заметила люк и упала в него. При падении она получила травму плеча и не смогла самостоятельно выбраться.

Спасатели достали пострадавшую с трехметровой глубины и передали в руки врачей скорой помощи.

Ранее сообщалось, что в Казани планируют установить "умные" канализационные люки с датчиками, которые будут подавать сигнал при открывании люка.