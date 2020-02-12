Исполком Казани и АО "Энвижн груп" подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровизации коммунальной и социальной инфраструктуры столицы РТ.

В Казани реализуют опытные участки "умного"города: в частности, планируется установить фонарные столбы, которые смогут раздавать беспроводной интернет. Также "умные" столбы оснастят разъемами для зарядки устройств и всевозможными датчиками, экранами, камерами и сенсорами системы "умного" города. Первый аналог столба установили в январе этого года в технопарке "Иннополис".

Еще одним новшеством цифровизации станут "умные" канализационные люки: их оборудуют датчиками, которые смогут сигнализировать от открывании люка. Задача этих датчиков - предотвратить несанкционированный доступ к коммуникациям.

Кроме того, стороны договорились, что "Энвижн Груп" протестирует для Казани систему оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, а также развернет на одном из социальных объектов сервисы "цифровой дом" и системы видеомониторинга. Все проекты планируют реализовать в 2020 году, сообщили в пресс-службе Группы МТС, куда входит "Энвижн Груп".