В РТ задержали фигуранта дела «Хизб ут-Тахрир», сбежавшего три года назад со сломанным позвоночником

В Казани задержали фигуранта дела «Хизб ут-Тахрир» Марселя Гималиева, находившегося в розыске с 2017 года, сообщает телеграм-канал «Родительская солидарность». По некоторым данным, сейчас Гималиев находится в казанском СИЗО-1.
В марте 2017 года Гималиева задержали по обвинению в организации деятельности террористической организация, во время задержания он пытался скрыться и сорвался с пятого этажа, получив переломы позвоночника и ног. После реанимации его отправили под домашний арест, из-под которого он сбежал.
Гималиев был одним из 12 обвиняемых по делу «Хизб ут-Тахрир», признанной террористической организацией по решению Верховного суда России. Дело было возбуждено в 2003 году, лидера ячейки Алмаза Хасанова приговорили к восьми годам колонии. Гималиева в 2009 году признали невменяемым и назначили принудительное лечение.
комментарии
Одно только плохо: о том что эта организация - " террористическая " заявляют те же самые "органы" которые на пустом месте сочинили и множество других таких же великих и ужасных " террористических организаций" как например: "Промпартия" Рамзина, "Трудовая Крестьянская партия" Чаянова, "Новое Величие" и еще массу аналогичных, в реальности никогда не существовавших, но за принадлежность к которым ими были брошены в концлагеря и там убиты десятки тысяч человек.