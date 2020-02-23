В РТ задержали фигуранта дела «Хизб ут-Тахрир», сбежавшего три года назад со сломанным позвоночником

В Казани задержали фигуранта дела «Хизб ут-Тахрир» Марселя Гималиева, находившегося в розыске с 2017 года, сообщает телеграм-канал «Родительская солидарность». По некоторым данным, сейчас Гималиев находится в казанском СИЗО-1.

В марте 2017 года Гималиева задержали по обвинению в организации деятельности террористической организация, во время задержания он пытался скрыться и сорвался с пятого этажа, получив переломы позвоночника и ног. После реанимации его отправили под домашний арест, из-под которого он сбежал.

Гималиев был одним из 12 обвиняемых по делу «Хизб ут-Тахрир», признанной террористической организацией по решению Верховного суда России. Дело было возбуждено в 2003 году, лидера ячейки Алмаза Хасанова приговорили к восьми годам колонии. Гималиева в 2009 году признали невменяемым и назначили принудительное лечение.