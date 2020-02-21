В Лаишевском районе неизвестные пристрелили лосиху и детенышей. Браконьеров ищут

В Лаишевском районе неизвестные застрелили самку лося и двух детенышей. Об этом сообщили в Госкомитете РТ по биоресурсам.

Известно, что останки животных нашли на 30 километре автодороги "Шали - Сорочьи Горы" (Янтыковское охотничье хозяйство Лаишевского района). Учитывая, что инцидент произошел в 50 м от автодороги, есть версия, что выстрелы осуществлялись недалеко от трассы и в ночное время суток. Предварительная сумма причинённого ущерба составила 880 тысяч руб.

Всем, кто владеет какой-либо информацией, а также знает лиц, причастных к данному случаю браконьерства, просят сообщить в Государственный комитет Республики Татарстан по биологическим ресурсам по телефону: 8(843)211-66-94.