В Казани пара предалась разврату на капоте машины прямо на дороге. Их сняли на видео

В Казани на видео засняли необычные развлечения пары. Молодой человек и девушка занялись сексом на капоте машины на проспекте Амирхана, между "Ривьерой" и ЖК "Savin House", недалеко от "Леруа Мерлен".

Видео сняли из проезжающей мимо машины, а парочка, совокупляющаяся на капоте, кажется, не особо стеснялась случайных очевидцев.

"Вот это Казань! Нормально, ребята, все отлично, *** дальше" - такими комментариями сопроводили запись ее авторы.

Напомним, что ранее резонанс в соцсетях вызвала другая пара из Казани. Они предавались любовным утехам около церкви Кирилла Казанского.