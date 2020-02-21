В России внедрили систему оплаты топлива на АЗС с помощью QR-кодов

Заправлять автомобиль становится проще и быстрее: оплатить топливо можно через телефон по QR-коду, размещенному на заправочном пистолете АЗС. Пилотный проект был запущен в феврале 2020 года на базе сети автозаправок VARTA в Свердловской области по инициативе СКБ-банка, «Национальной системы платёжных карт» (операционного платежного и клирингового центра Системы быстрых платежей) и компании Benzuber (ТД «Смарт-технологии»).

Новый сервис оплаты топлива на АЗС с помощью QR-кодов через Систему быстрых платежей (СБП) позволит владельцам АЗС снизить расходы за счет сокращения издержек на транзакциях. Для автовладельцев такая процедура оплаты тоже удобнее обычной: нет необходимости идти в кассу или к терминалу, даже не нужно иметь при себе наличные или банковскую карту – достаточно смартфона с установленным мобильным банком участника СБП.

По прогнозам разработчиков, к июню 2020 года к системе оплаты топлива на заправочном пистолете будет подключено более 2000 АЗС по всей России, а к концу 2020 – уже 4000. В феврале началась интеграция в пилотный проект первых заправок, подключенных к платежной инфраструктуре, позволяющей осуществлять оплату со смартфона прямо в автомобиле.

Механика оплаты проста: нужно вставить пистолет в бензобак автомобиля, отсканировать камерой смартфона QR-код на заправочном пистолете. После этого в мобильном банке будет автоматически сформирован платеж. Останется только подтвердить платеж, и деньги спишутся.

«СКБ-банк активно развивает сервисы Системы быстрых платежей: в августе 2019 года мы запустили сервис оплаты по QR-коду через СБП, а в сентябре в приложении банка была проведена первая в России покупка товара по QR-коду через СБП на кассе магазина, − говорит Денис Репников, председатель правления СКБ-банка. – Мы поддержали инициативу запуска системы оплаты топлива по QR-коду, ведь она открывает новые возможности для бизнеса и делает привычный процесс проще и удобнее для клиентов».

«Мы продолжаем работать над тем, чтобы предоставить как можно большему количеству людей сервисы, которые могут сделать их повседневные платежи проще. Уверены, что реализация функционала оплаты топлива через СБП будет выгодна для АЗС и удобна для клиентов, что приведет к расширению аудитории СБП», − комментирует Дмитрий Колесников, директор по развитию инновационных сервисов НСПК.

«За счет того, что владельцам АЗС, подключенных к системе оплаты топлива через QR-код, не придется платить эквайринговую комиссию, бензин на этих заправках может стоить дешевле для потребителей», − говорит создатель и совладелец платформы Benzuber Артем Скворцов.

Система быстрых платежей (СБП) — сервис, который позволяет мгновенно перевести средства между своими счетами в разных банках, а также на счета других клиентов по номеру телефона. На сегодняшний день участниками СБП стали 40 финансовых организаций. Оператором и расчетным центром СБП является Банк России. Операционным платежным и клиринговым центром СБП выступает Национальная система платежных карт (НСПК).

ПАО «СКБ-банк» − один из крупнейших региональных российских банков, центр технологичной банковской группы, в которую входят Газэнергобанк (г. Калуга), IT-компания СКБ ЛАБ и онлайн-банк для предпринимателей Делобанк. Предоставляет весь спектр финансовых услуг для физических и юридических лиц. В 2020 году СКБ-банку исполняется 30 лет.

ООО «ТД «СМАРТ-ТЕХНОЛОГИИ» − разработчик и владелец инфраструктуры Benzuber, первого в России приложения для оплаты топлива через смартфон, запуск которого состоялся в 2017. Входит в группу компаний «СКОН».