22-летняя девушка из Казани утонула на Бали

22-летняя Авелина Назарова из Казани утонула на Бали, сообщает Life. Девушка отдыхала на пляже Пауст в деревне Тибубию с друзьями. В местной полиции сообщают, что компания молодых людей гуляла по пляжу и фотографировалась, когда они решили искупаться, несмотря на сильный ветер, их сбило большой волной и унесло течением. Трое человек смогли выбраться самостоятельно, когда Авелину вытащили из воды, она уже была мертва.

Меньше чем за день до трагедии одна подруг погибшей опубликовала в соцсетях их совместный снимок с роковой подписью: «С моими чикулями смотрим в наше далёкое беззаботное будущее. Безгранично люблю, спасибо, что вы есть у меня».

Сейчас семья Авелины решает вопрос с транспортировкой ее тела в Россию, речь идет о сумме в семь с половиной тысяч долларов.