Трех участников экстремистской организации задержали в Казани

Троих граждан, формировавших на территории Татарстана ячейку "Ат-Такфир Валь-Хиджра", запрещенной в РФ экстремистской организации, задержали в столице Татарстана. Об этом со ссылкой на республиканское Управление ФСБ сообщает РИА Новости.

Задержанные являлись участниками джихадистской группы, члены которой планировали совершение тяжких общеуголовных преступлений, в том числе для приискания средств для дальнейшего выезда на территорию Сирийской Арабской Республики и вступления в ряды международной террористической организации.

"Силами сотрудников республиканских структур ФСБ, МВД и Росгвардии России проведены задержания лидера джихадистов и двух активных членов, осуществлены обыски в четырех установленных адресах, используемых членами религиозно-экстремистской группы. Обнаружено и изъято: религиозная литература джихадистского толка, пять единиц холодного оружия, электрошокер, а также электронные носители информации", - цитирует информагентство пресс-службу ФСБ.

Возбуждено уголовное дело, следственные действия продолжаются.