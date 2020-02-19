В Роспотребнадзоре РТ рассказали о мерах профилактики в связи с приездом в Казань спортсменов из КНР

Сегодня, 19 февраля, в Казани начался этап Кубка мира по фехтованию среди женщин, он продлится по 24 февраля. В соревнованиях ожидается участие около 200 спортсменок из 35 стран мира,в том числе, 6 представителей КНР.

В связи с сохраняющейся напряженной эпидемиологической обстановкой по ряду инфекций в некоторых странах-участницах Кубка (корь, грипп, новая коронавирусная инфекция), а также с учетом сохраняющегося эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ в г.Казани выше эпидемического порога на 24,7%, Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан проводится комплекс дополнительных профилактических мероприятий, сообщают в ведомстве.

В дни соревнований в аэропорту «Казань» все прибывающие спортсмены пройдут контроль температуры тела с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования. Участников Кубка опросят на предмет наличия симптомов гриппа и ОРВИ, их предупредят о необходимости обращения к врачам при появлении каких-либо признаков заболевания.

В гостиницах, где будут проживать участники Кубка, а также в Центре гимнастики проведут усиленные дезинфекционные мероприятия, для этого используют бактерицидные облучатели воздуха, персоналу рекомендуют носить маски. Во время проведения соревнований в Центре гимнастики будут находиться медицинские работники. После соревнований на объекте проведут заключительную дезинфекцию.

За спортсменами из Китайской Народной Республики по месту их проживания в гостинице дополнительно установят медицинское наблюдение, а по прибытию – лабораторное обследование.

В целях профилактики воздушно-капельных инфекций в период проведения Кубка мира по фехтованию Роспотребнадзор рекомендует соблюдать следующие меры:

- использовать средства защиты органов дыхания (маски);

- мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи;

- не трогать грязными руками рот, нос и глаза;

- ограничить посещение детьми тренировочных занятий в Центре гимнастики на период проведения соревнований, особенно если они не привиты против кори и гриппа;

- не посещать мероприятия Кубка, если у Вас есть симптомы заболевания (температура, насморк, кашель) – лучше остаться дома и вызвать врача.