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Убил на первом же свидании: в Казани мигрант из СНГ перерезал горло молодой девушке в ее же собственной квартире

В Казани мигрант из СНГ перерезал горло девушке в ее же квартире на первом свидании
Убил на первом же свидании: в Казани мигрант из СНГ перерезал горло молодой девушке в ее же собственной квартире

Фото: Mash Iptash

Накануне ночью в полицию Казани поступило сообщение об обнаружении тела 26-летней девушки в квартире дома на улице Бондаренко в Ново-Савиновском районе столицы Татарстана.

Ее жестоко зарезали. В луже крови тело девушки заметил сосед, который обратил внимание на приоткрытую дверь в квартиру.
Сотрудники полиции, прибыв на место, выяснили, что погибшая пригласила в гости мужчину, с которым недавно познакомилась в интернете.

В один момент у них началась ссора, и гость убил хозяйку квартиры, перерезав ей горло. Мужчина с места происшествия скрылся, но его бегство зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Оперативники уполномоченные угрозыска быстро задержали подозреваемого. Им оказался 22-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья.

Ранее мы сообщали, что в Казани отправили за решетку мужчину, который убил соседа за недожаренный шашлык и отрезал ему ногу шлифовальной машинкой.

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