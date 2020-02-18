Финны показали Минниханову вариант решения проблемы с запахом иловых полей в Казани

Финская компания Kaukointernational представила решения по рекультивации иловых полей в Казани. Они были презентованы сегодня в Доме Правительства РТ.

С руководством компании встретился президент РТ Рустам Минниханов. Ему, в частности, были озвучены решения по нейтрализации неприятных запахов, защите грунтовых вод от риска попадания загрязняющих веществ, созданию устойчивой почвы для дальнейшего развития рекреационных проектов.

Напомним, что ранее между Министерством экологии и природных ресурсов Татарстана, Агентством инвестиционного развития РТ, МУП «Водоканал» и компанией Kaukointernational был подписан меморандум о взаимопонимании. Варианты решения по рекультивации иловых полей разрабатывались в рамках меморандума.