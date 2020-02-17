«Виновата двойная сплошная»: в соцсетях казанцы обсуждают ДТП с участием машины полиции

В социальных сетях вызвало резонанс ДТП с участием полицейского автомобиля. Авария произошла на улице Аграрной; по словам очевидцев, машина МВД поворачивала налево через двойную сплошную и задела "Ладу Гранту".

"Виновата будет гранта"

"Виновата двойная сплошная"

"Был лично свидетелем этой аварии вообще оборзели не хотят в пробке толкаться чтоб ехать до разворота врубили сирену и поперли!гранту конечно скорей всего сделают виноватой но по факту виноваты сотрудники!!" - пишут возмущенные очевидцы.

Также казанцы строят предположения о дальнейшей судьбе экипажа полицейского автомобиля:

"Теперь весь экипаж могут уволить. Так как сотрудникам МВД и тд вообще нельзя нарушать ПДД и попадать в ДТП тем более при исполнении"

"п***** получит наряд и начальник их. Что не вразумил и ПДД не повторил с ними".

Отметим, что согласно ПДД, для получения преимущества перед другими участниками движения водители таких транспортных средств должны включить проблесковый маячок синего цвета и специальный звуковой сигнал. Воспользоваться приоритетом они могут только убедившись, что им уступают дорогу. При приближении транспортного средства с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспортного средства.