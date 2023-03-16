Правозащитники: в Татарстане тоже начали массово рассылать повестки мужчинам

Руководитель правозащитной группы "Агора" Чиков заявил, что в Татарстане тоже начали массово рассылать повестки мужчинам

В Татарстане начали массово рассылать повестки мужчинам. Республика пополнила российский список регионов, в которых такое началось еще вчера и позавчера. Всего в этом списке 35 регионов.

Об этом сообщил глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в своем телеграм-канале.

Список регионов, где военкоматы рассылают повестки: Алтайский край, Белгородская область, Воронежская область, Калужская область, Кабардино-Балкарская Республика, Красноярский край, Краснодарский край, Липецкая область, Мурманская область, Москва, Пензенская область, Республика Татарстан, Чувашская Республика, Свердловская область, Тюменская область, Ульяновская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Марий Эл, Пермский край, Саратовская область, Нижегородская область, Омская область, Архангельская область, Челябинская область, Тамбовская область, Тверская область, Владимирская область, Санкт-Петербург, Республика Коми, Московская область, Республика Дагестан, Ленинградская область, Еврейская автономная область, Республика Башкортостан.

Власти ряда регионов прокомментировали, что цель рассылки - актуализация данных мужчин призывного возраста.

Ранее мы сообщали: Приходят повестки в регионах - в Кремле прокомментировали ситуацию и объяснили, можно ли считать это началом второй мобилизации в РФ.