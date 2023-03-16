Новости Казани
· Служба новостей

Правозащитники: в Татарстане тоже начали массово рассылать повестки мужчинам

Руководитель правозащитной группы "Агора" Чиков заявил, что в Татарстане тоже начали массово рассылать повестки мужчинам
Правозащитники: в Татарстане тоже начали массово рассылать повестки мужчинам

Фото: открытые источники

В Татарстане начали массово рассылать повестки мужчинам. Республика пополнила российский список регионов, в которых такое началось еще вчера и позавчера. Всего в этом списке 35 регионов.
Об этом сообщил глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в своем телеграм-канале.

Список регионов, где военкоматы рассылают повестки: Алтайский край, Белгородская область, Воронежская область, Калужская область, Кабардино-Балкарская Республика, Красноярский край, Краснодарский край, Липецкая область, Мурманская область, Москва, Пензенская область, Республика Татарстан, Чувашская Республика, Свердловская область, Тюменская область, Ульяновская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Марий Эл, Пермский край, Саратовская область, Нижегородская область, Омская область, Архангельская область, Челябинская область, Тамбовская область, Тверская область, Владимирская область, Санкт-Петербург, Республика Коми, Московская область, Республика Дагестан, Ленинградская область, Еврейская автономная область, Республика Башкортостан.

Власти ряда регионов прокомментировали, что цель рассылки - актуализация данных мужчин призывного возраста.

Ранее мы сообщали: Приходят повестки в регионах - в Кремле прокомментировали ситуацию и объяснили, можно ли считать это началом второй мобилизации в РФ.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

день назад

"Решено окончательно - закрываемся!": все пункты Wildberries в России 15 марта не будут обслуживать посетителей

Редакция помогает

2 дня назад

Сюда лучше идти вечером: гид по необычным локациям Казани

какая ячейка сетки от тараканов

Новости России

3 часа назад

Не успели попрощаться: тело бойца ЧВК "Вагнер" похоронили, а потом выкопали обратно из могилы

Редакция помогает

2 дня назад

5 необходимых советов для казанских мам: как вырастить счастливого ребенка и не сойти с ума

ремонт шредеров в Санкт-Петербурге

Новости России

день назад

В регионах РФ мужчины начали получать повестки в военкомат: власти объяснили, зачем вызывают

Новости мира

день назад

"Зеленский, ты вообще представляешь последствия для себя? Что с тобой сделают?": экс-советник Кучмы предупредил украинского президента Зеленского о скорой расправе над ним

Новости Казани

22 часа назад

Малыш в больнице, тело матери везут домой: замдиректора Пушкинского пролицея Алена Мухаметова умерла в Казани после сложных родов

Новости Казани

день назад

"Менять колеса автомобилистам придется раньше обычного": синоптики Татарстана рассказали о погоде в апреле

Новости Казани

22 часа назад

Мэрия Казани снизила исковые требования к "казанскому стрелку" Галявиеву с 17 миллионов до 1,5 миллионов рублей
Новости Казани
13 минут назад

"На основании закона": в Татвоенкомате прокомментировали информацию о раздаче повесток мужчинам в республике

"На основании закона": в Татвоенкомате прокомментировали информацию о раздаче повесток мужчинам в республике

Новости России

2 часа назад

Двоих маленьких детей нашли рядом с телами мертвых родителей: "Малыши сильно плакали несколько дней"

Редакция помогает

2 дня назад

15 вариантов: где и как отметить день рождения в Казани

Новости мира

3 часа назад

"Города потопит, люди вымрут от радиации": всего одно решение Путина о ядерных торпедах "Посейдон" вызвало настоящую панику в Британии

Новости России

3 часа назад

Приехал в отпуск с арсеналом: полиция задержала мужчину с автоматами, который назвался бойцом ЧВК "Вагнер"
Правозащитники: в Татарстане тоже начали массово рассылать повестки мужчинам
Новости Казани
28 минут назад

Правозащитники: в Татарстане тоже начали массово рассылать повестки мужчинам

Новости России

3 часа назад

По инициативе американской стороны: министр обороны РФ Шойгу провел переговоры с главой Пентагона Остином

Новости России

10 часов назад

"Там научат Родину любить": не вставший во время российского гимна районный депутат получил повестку в военкомат

Новости России

20 часов назад

В соседних с Татарстаном Вятских Полянах пьяный мужчина открыл стрельбу из окна квартиры
В Казани пассажирка такси вывалилась на полном ходу из автомобиля во время поездки
Новости Казани
14 часов назад

В Казани пассажирка такси вывалилась на полном ходу из автомобиля во время поездки