Стали известны подробности страшного ДТП с двумя погибшими в Казани

Стали известны подробности ДТП возле станции метро «Проспект Победы». Напомним, накануне, 16 февраля, автомобиль Audi на большой скорости влетел в бетонное ограждение, от удара машина практически разлетелась на части.

В салоне автомобиля находились три человека. 36-летний водитель и его 43-летний пассажир скончались на месте от полученных травм. Еще одна пассажирка – 39-летняя женщина – госпитализирована.

В социальных сетях пишут, что в аварии был второй участник. Якобы Audi участвовала в уличной гонке с автомобилем Mercedes. Сообщается, что сейчас полиция разыскивает водителя второго автомобиля, однако в пресс-службе МВД РТ эту информацию не подтверждают.