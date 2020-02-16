В Казани в аварии погибли два человека, разбившись о бетонное ограждение метро

Смертельная авария произошла возле станции метро "Проспект Победы". Об этом сообщает ИА "Татар-информ" со ссылкой на пресс-службу МВД по РТ.

В социальных сетях появилась видеозапись с места происшествия. На кадрах видно, как автомобиль "Ауди" двигался по дороге с очень большой скоростью, а затем влетел в бетонное ограждение метро. Во время удара у машины отлетели двигатель и колеса, части машины разлетелись по дороге. По предварительным данным, в машине находилось четыре человека. Двое из них от полученных травм скончались на месте.