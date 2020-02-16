В Казани в одном из дворов жестоко забили палками троих парней

Инцидент произошел у подъезда одного из домов по улице Чуйкова. Об этом сообщает телеканал "Татарстан-24".

О драке в дежурную часть сообщили жители дома. По словам пострадавших, в ту ночь они шли по незнакомому двору в Ново-Савиновском районе в тот момент, когда на них напали пятеро местных парней. Злоумышленники начали избивать их палками. Даже газовый баллончик в руках пострадавших не смог их остановить.

Прибывшим на место происшествия полицейским потерпевшие объяснить причину стычки не смогли. К тому же они постоянно меняли свои показания. К слову, все трое пострадавших находились в состоянии алкогольного опьянения. После произошедшего их доставили с многочисленными повреждениями их доставили в местную больницу.