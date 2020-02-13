26-летняя жительница Казани осуждена за кражу денег из кассы и попытку сбыта крупной партии наркотиков.

Как рассказали в прокуратуре РТ, 11 мая 2019 года подсудимая, работая продавцом в магазине, похитила из кассы 40 тысяч рублей. Она скрылась с места преступления, а деньги потратила на собственные нужды.

Кроме того, 4 ноября 2019 года подсудимая, вступив в преступный сговор с неустановленным лицом, находясь у дома на улице Хади Такташа, посредством так называемой "закладки" приобрела наркотическое средство –метилэфедрон общей массой 14,55 гр.

Через три дня она расфасовала наркотики в 23 пакетика и оборудовала "закладки" на территории Московского района. В тот же день женщина была задержана сотрудниками полиции, наркотические средства изъяты из незаконного оборота. Подсудимая свою вину полностью признала. С учетом непогашенной судимости, суд приговорил женщину к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.