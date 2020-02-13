В Казани растет заболеваемость ОРВИ. Эпидпорог превышен на 38%

В Казани за неделю ОРВИ заболели 13 421 человек. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по РТ.

Показатель составил 106,7 на 10 тысяч населения,а уровень заболеваемости превысил эпидемический порог на 38,5%. Заболеваемость ниже эпидпорога среди детей дошкольного возраста, выше - среди школьников и взрослых.

За последнюю неделю приостановлен учебный процесс в связи с заболеваемостью ОРВИ в 164 классах 41 школы, полностью закрыты 2 школы Азнакаевского района, по 1 школе Ново-Савиновского и Кировского районов г.Казани, 2 детских сада Арского и Алексеевского районов РТ.

Напомним, что неделей ранее в Казани было зарегистрировано 11 289 случаев заболевания, эпидпорог был превышен на 35,4%.