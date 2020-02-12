В Казани будут судить водителя, который пьяным на каршеринговом авто насмерть сбил пенсионерку

В Казани будут судить 20-летнего водителя, гражданина Узбекистана, за смертельное ДТП.

По версии следствия, 16 ноября 2019 года фигурант дела, управляя каршеринговым автомобилем Renault Logan, на улице Павлюхина совершил наезд на 91-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый свет. Установлено, что молодой человек сел за руль в нетрезвом виде.

От полученных травм пенсионерка скончалась на месте аварии. Свою вину обвиняемый полностью признал. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Приволжский районный суд города Казани для рассмотрения по существу.