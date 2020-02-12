В Казани случайно открыли банку «Кока-колы», выставленную на продажу за 100 тысяч рублей

С 19 января на сервисе «Авито» было размещено объявление о продаже коллекционной банки «Кока-Колы», выпущенной в 2013 году специально к Универсиаде в Казани. Ее стоимость владелец оценил в 100 тысяч рублей. Срок хранения напитка истек еще в мае 2014 года.

Однако накануне объявление с сайта было удалено по довольно курьезной причине. Оказалось, банку случайно вскрыли и потенциальная сделка отменилась.

«Да, я снял объявление. Банку, к сожалению, повредили. Она стояла в холодильнике, и кто-то из родных вскрыл ее», - цитирует продавца издание «ЕдаКазанда».