В Казани пенсионер на Porsche Cayenne поехал на красный и устроил аварию

В Казани водитель Porsche Cayenne нарушил ПДД и устроил аварию с пострадавшим.

Как сообщают в ГИБДД РТ, в 10.38 напротив дома № 3 по ул. Абжалилова 64-летний мужчина на автомобиле Porsche, по предварительным данным, выехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в Daewoo Gentra под управлением 66-летнего водителя.

В результате ДТП 31-летняя пассажирка автомобиля Daewoo получила ушибленную рану правой брови, ушиб мягких тканей грудной клетки, травму коленного сустава, сообщают в пресс-службе ГИБДД РТ.