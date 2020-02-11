В Казани драка водителя с пешеходом на «зебре» попала на видео

Драка водителя и пешехода на «зебре» в Казани попала на видео. Инцидент произошел в воскресенье вечером на перекрестке улицы Ленинградской с улицей Максимова. Видео появилось в социальных сетях.

«Мужик решил перейти дорогу по пешеходному переходу на красный свет, и вот что из этого вышло», - пишет автор на видео.

На кадрах видно, что пешеход оказался на капоте автомобиля, водитель выбежал из машины и напал на мужчину. После он вернулся за руль и пытался уехать, пешеход перегородил ему дорогу и вновь оказался на капоте. Водитель вышел из машины вновь, повалил его на землю и уехал.

«Нисколько не оправдывая этого пешехода, призываю водителей: не гоните, будьте внимательны, не отвлекайтесь за рулём, вы управляете предметом повышенной опасности и в ваших руках жизни людей», - пишут горожане в соцсетях.

«Я вот честно не видел никогда, что бы человек сознательно под поезд лез через рельсы, ну если он конечно не самоубийца, а вот пешеход перебегает дорогу в любом удобном случае»

«В начале видео горит зеленый для пешеходов, идут и пешеходы и едут машины одновременно. … Может и в данном видео пешеход пытается упорно "наказать" водителя, ехавшего на зеленый свет пешехода?

«Люди! Вы совсем ку-ку! Не зная всей ситуации оскорбляете пешехода! Семья переходила на зелёный свет! Есть доказательства и свидетели, водитель приоры не пропустил их и задел мужчину, и просто хотел уехать с места ДТП»