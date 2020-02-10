Друг попросил: в Казани на таможне задержали гражданина Таджикистана с медицинскими масками

Сотрудники Татарстанской таможни в аэропорту "Казань" в багаже одного из пассажиров обнаружили незадекларированный груз.

Как сообщают в ведомстве, гражданин Таджикинстана должен был лететь рейсом "Казань-Душанбе". Он проходил контроль по "зеленому коридору", несмотря на то, что в его багаже находились 2915 медицинских масок и 3080 каналонаполнителей для пломбирования корневых зубов.

Как пояснил мужчина, маски и инструменты принадлежат не ему, а его другу, который попросил передать их своему брату в Душанбе. Взяв на себя обязанность перевозчика, мужчина не поинтересовался таможенными правилами, действующими на территории Евразийского экономического союза.

Весь товар изъяли и направили на экспертизу для установления рыночной стоимости, в отношении нарушителя составлен административный протокол.

Напомним, что ранее УФАС РТ проверил казанские аптеки и обнаружил, что медицинские маски продают в городе по завышенным ценам.