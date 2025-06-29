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Казанский авиационный вуз возглавил специалист в области космоса

Ректором Казанского авиационного института имен...

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Ректором Казанского авиационного института имени Туполева стал Кирилл Охоткин, ранее работавший в сфере космических технологий в МФТИ и компании имени Решетнева, сообщает «Интерфакс».

До этого назначения он несколько месяцев исполнял обязанности руководителя вуза. По словам Охоткина, новая должность — это большая ответственность и шанс реализовать масштабные планы по развитию института.

Охоткин — физик по образованию. Свою карьеру он начал преподавателем в Сибири, а позже занялся научной работой и развитием инновационных проектов. Он имеет опыт руководства в сфере космических программ, участвовал в создании спутников связи и был проректором по науке.

За годы работы Охоткин стал автором почти сорока научных публикаций, получил патент на программный продукт, а также защитил докторскую степень по физико-математическим наукам. Его труд отмечен Почётной грамотой Министерства науки.

Теперь у одного из ведущих технических вузов страны — руководитель, хорошо знакомый с космической отраслью.

Источник: interfax-russia.ru

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