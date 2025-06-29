Промышленность Татарстана за год прибавила 8,6%

С января по май 2025 года промышленное производство в Татарстане выросло на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Только в мае рост составил 16,5% в годовом выражении, сообщает Татарстанстат.

Расчёты проводились на основе данных о выпуске продукции и предоставлении услуг в различных отраслях, включая обрабатывающие производства, водоснабжение, водоотведение, утилизацию отходов и ликвидацию загрязнений.

Наиболее заметный рост показали обрабатывающие предприятия — их объёмы увеличились на 26,8%. А вот в сферах водоснабжения, утилизации и отведения сточных вод зафиксировано снижение объёмов на 11,9%.

Источник: rt-online.ru