Казанцам покажут макет нового памятника воинам-интернационалистам

В Казани представят макет нового памятника воинам-интернационалистам. Его покажут общественности во время митинга, посвященного 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

Старый памятник, который находился на улице Декабристов, демонтировали еще в 2018 году, установить новый собирались в 2019 году. С идеей обновить памятник выступили казанские ветераны боевых действий. Они отправили обращение в адрес Рустама Минниханова.

"По опыту других субъектов Российской Федерации на территории их столиц и городов, как правило, имеется единое место (площадь, сквер), органично вписывающееся в архитектурный облик города, посвященное всем участникам боевых действий, где они могут собираться в дни воинской славы и скорби и вспоминать боевых друзей. Имеющийся в Казани по улице Декабристов памятник воинам-интернационалистам на сегодняшний день уже не учитывает чаяния ветеранов, принимавших участие в боевых действиях в других странах и на территории Российской Федерации и требует дополнения" - говорилось в обращении.

С учетом того, что территория около старого памятника не позволяла произвести необходимые работы, было принято решение перенести памятник в парк Победы.

Митинг состоится 15 февраля в 9:00 в парке Победы у Вечного огня. В мероприятии примут участие ветераны боевых действий, представители городских и республиканских общественных и молодежных организаций.