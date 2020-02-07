В Казани мужчина получил серьезные ожоги из-за неосторожного обращения с огнем

Ночью 6 февраля в Советском районе Казани в огне пострадал человек.

Как сообщают в МЧС РТ, около 2 часов ночи в ведомство поступил сигнал о возгорании в доме №1 в Дорожном переулке. Горел строительный мусор в одноэтажном неэксплуатируемом строении из керамзитных блоков. Площадь пожара составила 15 кв. метров.

В результате пожара пострадал мужчина 1987 г.р., который с термическими ожогами спины и бедра 2 степени был госпитализирован в РКБ города Казани. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.