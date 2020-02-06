Казанцев предупреждают: из крана может пойти зеленая вода

Жители Вахитовского, Советского и Приволжского районов Казани 10 февраля могут увидеть зеленую воду, бегущую из крана. В следующий понедельник в этих районах проведут работы по выявлению мест утечки теплоносителя. Для этих целей в сетевую воду магистральных тепловодов от котельной "Азино" введут краситель зеленого цвета Уранин-А, сообщают в городской мэрии.

При обнаружении зеленой воды, в частности, из кранов с горячей водой, казанцев просят обращаться в диспетчерскую службу филиала АО "Татэнерго" Казанские тепловые сети по телефону: +7(843)291-87-95 (многоканальный)

Уранин А (флуоресцеин натрия) — динатриевая соль флуоресцеина, с сильной зеленой флуоресценцией. Внешне представляет собой кристаллический порошок красно–кирпичного цвета, хорошо растворимый в воде. Уранин-А разрешен к использованию в сфере ЖКХ и не представляет опасности для людей.