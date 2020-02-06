В Казани скончался 10-летний мальчик с сепсисом легких, врачи месяц боролись за его жизнь

В Казани скончался 10-летний Даниил Максимов из Васильево. Врачи ДРКБ больше месяца боролись за его жизнь. Все это время ребенок с пневмонией и сепсисом (заражением крови) находился в тяжелейшем состоянии.

В декабре на нижней челюсти у Данила появился фурункул, через две недели заболело плечо, а еще через три дня появилась температура и сильная боль. Госпитализировали мальчика накануне Нового года. Ребенок нуждался в экстракорпоральной мембранной оксигенации – фактически в искусственных легких. Средства на расходные материалы для аппарата за считанные часы собрал «Русфонд».

«Врачи отмечали некоторое улучшение состояние мальчика, но вечером 4 февраля у Даниила открылось легочное кровотечение, резко снизилось артериальное давление и возникли перебои в работе сердца», - рассказали в «Русфонде». Спасти ребенка не удалось, несмотря на усилия реаниматологов.

Соболезнуем родным и близким.