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Фото rusfond.ru

В Татарстане собирают деньги на лечение ребенка с сепсисом и пневмонией

Cегодня, 09:32 1174 2 Автор: prokazan.ru
Всего нужно более 3 миллионов

Даниил Максимов из Зеленодольска находится в очень тяжелом состоянии - у него сеспис и пневмония. Мальчику нужно дорогостоящее лечение, а чтобы оплатить материалы для процедуры, необходимо более 3 миллионов рублей. 

"Беда пришла в наш дом внезапно. В декабре у сына на нижней челюсти появился фурункул, через две недели заболело левое плечо, а еще через три дня поднялась температура, появилась сильная боль, которая не проходила ни днем, ни ночью. Лекарства не помогали" - рассказала мама Данииила Анастасия Максимова.

Даниила госпитализировали, врачи диагностировали пневмонию и сепсис – заражение крови, ребенка поместили в реанимацию. Из-за обширного инфекционного процесса в легких произошло резкое ухудшение – воздух попал в плевральную полость, маленькому пациенту поставили дренажи, удалили воздух.

"Но разрушительные процессы в легких продолжались, и врачи решили, что Даню может спасти процедура ЭКМО – "искусственные легкие". Средства на приобретение расходных материалов для ЭКМО собрали читатели Русфонда. Спасибо всем большое! Но борьба за жизнь Даниила продолжается. Врачи говорят, что сейчас срочно нужны устройства для удаления эндотоксинов из организма, а также оксигенатор и контур для продолжения процедуры ЭКМО, благодаря чему Даниил сможет выжить. Всего этого в больнице нет. Стоит оборудование огромных денег – самостоятельно оплатить его я не в состоянии. С мужем в разводе, работаю продавцом в магазине, одна воспитываю двух сыновей. Пожалуйста, помогите!" - обращается Анастасия ко всем неравнодушным гражданам.

Состояние мальчика подтвердил заведующий хирургическим отделением ДРКБ Михаил Поспелов: по его словам, Даниилу остро необходимо приобретение двух экстракорпоральных колонок для удаления эндотоксинов из организма, а также оксигенатор и контур для продолжения процедуры ЭКМО.

Помочь Даниилу и его маме можно на сайте "Русфонда".

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комментарии

Горожанин
1
02 января 2020
09:54
А средства ОМС не могут помочь? А прокуратура при их не выделении?
Горожанин
0
02 января 2020
10:26
""А средства ОМС не могут помочь? А прокуратура при их не выделении?""

- А если продать дворец карлика за 1.000.000.000. долларов что в Геленджике - на лечение этих денег хватит, не? Как считаете любители едра?
В ответ на комментарий пользователя
А средства ОМС не могут помочь? А прокуратура при их не выделении?
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