Сегодня в Казани представители "Волго-Вятскуправтодора" обсудили крупные инфраструктурные проекты на дорогах Татарстана.

Где расположатся новые транспортные развязки, какие новейшие технологии используются в строительстве казанских автодорог и почему мы не откажемся от шипованной резины - в материале ProKazan.ru.

Заместитель начальника "Волго-Вятскуправтодора" Сергей Автономов выступил с отчетом об итогах проделанной работы в 2019 году. Он сообщил, что за прошедший год в РТ было отремонтировано 133 км дорог федерального значения. Наибольшее внимание уделялось трассе М7 "Волга".

В 2020 году планируется отремонтировать 130 километров автодорог.

В этом году начнут реконструкцию четырех дорожных участков. В их число входит работа над несколькими транспортными развязками: первая транспортная развязка расположится на автодороге М-7 "Волга" в районе поселка Новониколаевка, другие транспортные развязки будут реализованы в Набережных Челнах.

Также в этом году будут реконструированы подъезды к казанскому аэропорту протяженностью 6,4 километра.

Окончание строительства развязки у "Казань Экспо" рядом с аэропортом запланировано на 2024 год. Стоимость проекта составляет около 4,5 млрд. В эту сумму входят затраты на реализацию двух пешеходных переходов, реконструкция прежней развязки, строительство 1 переезда.

Из-за перераспределения средств завершение работы над развязкой у Иннополиса сдвинулось с 2020 на 2021 год.

На стадии проектирования находится проект трассы М7 "Волга" в обход Набережных Челнов. При проектировании применяются современные BIM-технологии, подразумевающие информационные модели, в которые заносится все сведения о дороге. Новая автодорога призвана переключить транзитный грузовой поток, идущий по федеральной трассе М7 "Волга".

На стадии проектирования находится еще один объект — строительство путепровода через железную дорогу на 243 км дороги Казань-Оренбург в районе поселка Кульшарипово. Строительство начнется в 2021 году.

Советник начальника "Волго-Вятскуправтодора" Ольга Воробьева рассказала о 2 новых технологиях, применяющихся в строительстве автодорог — о технологии "Регенерации - стабилизации грунта" и "Технологии объемного проектирования асфальтобетонных смесей".

"Мы как заказчики внедряем в наши проекты новые технологии, а подрядчики их реализуют. Это нам поможет выполнить приказ президента и правительства РФ — получение дороги, которая должна служить 12-24 года", - заявила Воробьева.

Заместитель начальника "Волго-Вятскуправтодора" Азат Гатауллин констатировал, что все виды дорожных работ направлены на обеспечение безопасного дорожного движения. В 2019 году на федеральных дорогах погибло 29 пешеходов.

"Если М-7 "Волга" называлась "дорога смерти", то по итогам 2019 года по отношению к 2018 году количество погибших на ней сократилось на 24%. Разделение встречных потоков, установка барьерного ограждения дали мгновенный и хороший эффект", - отметил спикер.

На конференции обсудили порчу дорожного покрытия из-за шипованной резины. Ольга Воробьева сказала, что отказ от "шипов" невозможен:

"На сегодняшний день очень много ратующих за отмену "шипов". Но мы как автолюбители должны понимать, что тогда можем потерять треть населения РФ. Не везде это подходит. Наша страна большая. Шипы разрушают дорогу, но тут надо понимать, почему это разрушение происходит. Мы не просто так перешли на методику объемного проектирования асфальтобетонных смесей. Данные смеси являются более износоустойчивыми".