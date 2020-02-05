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На развязку у «Казань Экспо» потратят 4,5 миллиарда рублей: в Казани обсудили дорожные проекты

05.02.2020, 17:16 2680 17 Автор: prokazan.ru
В столице РТ рассказали о ремонте и строительстве дорог

Сегодня в Казани представители "Волго-Вятскуправтодора" обсудили крупные инфраструктурные проекты на дорогах Татарстана. 

Где расположатся новые транспортные развязки, какие новейшие технологии используются в строительстве казанских автодорог и почему мы не откажемся от шипованной резины - в материале ProKazan.ru.

Заместитель начальника "Волго-Вятскуправтодора" Сергей Автономов  выступил с отчетом об итогах проделанной работы в 2019 году. Он сообщил, что за прошедший год в РТ было отремонтировано 133 км дорог федерального значения. Наибольшее внимание уделялось трассе М7 "Волга". 

В 2020 году планируется отремонтировать 130 километров автодорог. 

В этом году начнут реконструкцию четырех дорожных участков. В их число входит работа над несколькими транспортными развязками: первая транспортная развязка расположится на автодороге М-7 "Волга" в районе поселка Новониколаевка, другие транспортные развязки будут реализованы в Набережных Челнах.

Также в этом году будут реконструированы подъезды к казанскому аэропорту протяженностью 6,4 километра.

Окончание строительства развязки у "Казань Экспо" рядом с аэропортом запланировано на 2024 год. Стоимость проекта составляет около 4,5 млрд. В эту сумму входят затраты на реализацию двух пешеходных переходов, реконструкция прежней развязки, строительство 1 переезда.

Фото: worldskills2019.com

Из-за перераспределения средств завершение работы над развязкой у Иннополиса сдвинулось с 2020 на 2021 год.

На стадии проектирования находится проект трассы М7 "Волга" в обход Набережных Челнов. При проектировании применяются современные BIM-технологии, подразумевающие информационные модели, в которые заносится все сведения о дороге. Новая автодорога призвана переключить транзитный грузовой поток, идущий по федеральной трассе М7 "Волга".

На стадии проектирования находится еще один объект — строительство путепровода через железную дорогу на 243 км дороги Казань-Оренбург в районе поселка Кульшарипово. Строительство начнется в 2021 году. 

Советник начальника "Волго-Вятскуправтодора" Ольга Воробьева рассказала о 2 новых технологиях, применяющихся в строительстве автодорог — о технологии "Регенерации - стабилизации грунта" и "Технологии объемного проектирования асфальтобетонных смесей". 

"Мы как заказчики внедряем в наши проекты новые технологии, а подрядчики их реализуют. Это нам поможет выполнить приказ президента и правительства РФ — получение дороги, которая должна служить 12-24 года", - заявила Воробьева.

Заместитель начальника "Волго-Вятскуправтодора" Азат Гатауллин констатировал, что все виды дорожных работ направлены на обеспечение безопасного дорожного движения. В 2019 году на федеральных дорогах погибло 29 пешеходов. 

"Если М-7 "Волга" называлась "дорога смерти", то по итогам 2019 года по отношению к 2018 году количество погибших на ней сократилось на 24%. Разделение встречных потоков, установка барьерного ограждения дали мгновенный и хороший эффект", - отметил спикер.

На конференции обсудили порчу дорожного покрытия из-за шипованной резины. Ольга Воробьева сказала, что отказ от "шипов" невозможен:

"На сегодняшний день очень много ратующих за отмену "шипов". Но мы как автолюбители должны понимать, что тогда можем потерять треть населения РФ. Не везде это подходит. Наша страна большая.  Шипы разрушают дорогу, но тут надо понимать, почему это разрушение происходит. Мы не просто так перешли на методику объемного проектирования асфальтобетонных смесей. Данные смеси являются более износоустойчивыми".

 

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комментарии

Горожанин
2
05 февраля 2020
17:28
Амбициозный проект, развязки Казани очень нужны, особенно в будущем.
Горожанин
4
05 февраля 2020
17:37
Почему не строят развязку в Осиново, устали стоять в пробках жители Салават Купере.
Горожанин
2
05 февраля 2020
19:26
ещё бы с развязкой у "Акчарлака" разобрались бы - Мишустина окрик шо ли ждут??? всё же не совсем окраина, тем более марафет кругом заделан(дома, дороги), а завершающий "штрих" - всё руки не доходят, получается. так турысты все упорхнут - не захочут долгострои лицезреть
Горожанин
2
05 февраля 2020
20:06
А по твоему "турысты" приезжают на развязки позырить ?
В ответ на комментарий пользователя
ещё бы с развязкой у "Акчарлака" разобрались бы - Мишустина окрик шо ли ждут??? всё же не совсем окраина, тем более марафет кругом заделан(дома, дороги), а завершающий "штрих" - всё руки не доходят, получается. так турысты все упорхнут - не захочут долгострои лицезреть
Развернуть
Горожанин
4
05 февраля 2020
20:39
Бла, бла, бла. Это город для автомобилей чтоли? Пешком не пройти. На салимжанова, павлюхина, вишневского даже тротуаров нет. Одни проезды и парковки! Гнать таких чинуш ссаными тряпками с постов! Превратили город в помойку. Надо весь служебный транспорт отменить и парковки служебные поубирать, пусть общественным транспортом пользуются собаки, может тогда головой думать начнут.
Горожанин
1
05 февраля 2020
22:50
развязки нужны для борьбы с пробками, соглашусь. Только сколько ждать придется?))
В ответ на комментарий пользователя
Амбициозный проект, развязки Казани очень нужны, особенно в будущем.
Развернуть
Горожанин
0
05 февраля 2020
23:36
будет финансирование - разберутся ))
В ответ на комментарий пользователя
ещё бы с развязкой у "Акчарлака" разобрались бы - Мишустина окрик шо ли ждут??? всё же не совсем окраина, тем более марафет кругом заделан(дома, дороги), а завершающий "штрих" - всё руки не доходят, получается. так турысты все упорхнут - не захочут долгострои лицезреть
Развернуть
Дюма
43
06 февраля 2020
01:15
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин
2
06 февраля 2020
01:17
Я бы новость понял так, что вам, чyшпaнaм, нужно ломиться сейчас в строительство дорог. 4,5 миллиарда рублей шутка ли? Или том сойер фест неизбежен?
T800
1
06 февраля 2020
01:37
От тебя, Дюма, шлейф идет на милю, даже не интересно читать.
В ответ на комментарий пользователя
Одним вино-другим обогащенье.Какая сумма-еду на леченье.
Развернуть
T800
1
06 февраля 2020
01:43
Каждое твое движение предсказуемо. Дюма, и воняет дepьмом.
В ответ на комментарий пользователя
Одним вино-другим обогащенье.Какая сумма-еду на леченье.
Развернуть
T800
1
06 февраля 2020
02:05
Образно выражаясь
В ответ на комментарий пользователя
Одним вино-другим обогащенье.Какая сумма-еду на леченье.
Развернуть
Гость
0
06 февраля 2020
07:48
Москве депутат Толстой сказал лечиться надо бабушкины методом дубавный корой чесноком.
В ответ на комментарий пользователя
Я бы новость понял так, что вам, чyшпaнaм, нужно ломиться сейчас в строительство дорог. 4,5 миллиарда рублей шутка ли? Или том сойер фест неизбежен?
Развернуть
Горожанин
1
06 февраля 2020
08:22
Пешкодральным туристам - по барабану, а кто на машинах - очень даже замечают "диковенные развязки" - которые в их Нью - З а д р и щ и н с к а х, ближайшие 100 лет строить вряд ли будут.
В ответ на комментарий пользователя
А по твоему "турысты" приезжают на развязки позырить ?
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Горожанин
0
06 февраля 2020
09:08
Лишь потом этот центр полноценно использовался,а так - город растет в ту сторону и развязка не помешает
Хамы!
2
06 февраля 2020
11:17
МОСТ ЧЕРЕЗ ВОЛГУ ДАВАЙ!!!!!
Горожанин
0
07 февраля 2020
12:31
Развязки много где в Казани нужны, эта тоже не будет лишней.

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13:17, 27.01.2020
«Сплетни и ложь»: глава Чувашии прокомментировал ролик с сотрудником МЧС
10:37, 27.01.2020
Самолет из Хабаровска решили посадить из-за возможной бомбы на борту
09:33, 27.01.2020
На Урале женщина постирала младенца в стиральной машине
19:35, 26.01.2020
Эпидемиологи из Китая рассказали, что стало источником коронавируса
13:42, 26.01.2020
На трассе М7 столкнулись автобус, грузовик и легковушка. Пострадали 15 человек
18:04, 24.01.2020
Многодетным предложили снизить пенсионный возраст
17:51, 24.01.2020
В Красноярске нашли порностудию с участием подростков
16:40, 24.01.2020
В ХМАО женщина выжила, упав с девятого этажа
16:07, 24.01.2020
Глава Чувашии заставил офицера подпрыгивать за ключами от пожарной машины
14:06, 24.01.2020
В Пензе школьник умер после урока английского языка
17:42, 23.01.2020
В Пермском крае женщина убила двух своих детей и попыталась покончить с собой
15:17, 23.01.2020
Долги за услуги ЖКХ будут взыскивать коллекторы
14:53, 23.01.2020
В Москве бабушка грозилась выкинуть 4-летнего внука в окно
14:13, 23.01.2020
В РБ мужчина надругался над 4-летней дочкой, а затем покончил с собой
17:38, 22.01.2020
Новое правительство РФ: Медведев был отправлен в отставку, но остался лидером ЕР
17:10, 22.01.2020
После смерти актрисы врач объяснил, как обезопасить себя от тромба в молодости
16:52, 22.01.2020
43-летняя россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная-2020»
16:12, 22.01.2020
В Башкирии подросток умер в СИЗО
13:53, 22.01.2020
В Москве 9-летнего мальчика засосало в слив в аквапарке
13:35, 12.01.2020
Большинство российских банков перестали выдавать кредиты в магазинах
11:22, 04.01.2020
Micrоsoft в январе прекратит поддержку одной из версий Windows
15:04, 31.12.2019
Путин и Зеленский поздравили друг друга с наступающими праздниками по телефону
21:47, 30.12.2019
Гороскоп на 2020 год для всех знаков Зодиака
12:24, 29.12.2019
В Ульяновске мальчик умер после елки в детсаду
15:44, 24.12.2019
Новорожденного ребенка нашли в подъезде возле лифта
15:16, 20.12.2019
Молодой отец насмерть загрыз трехмесячного сына
17:06, 17.12.2019
С января по май у россиян будет возможность отдыхать больше
11:06, 17.12.2019
Прохожие обнаружили тело младенца в пасти бродячих собак
10:52, 17.12.2019
У двух известных марок чая обнаружены пестициды
16:52, 16.12.2019
8-летнего мальчика ставили коленями на гречку, из-за чего она вросла ему в кожу
16:19, 16.12.2019
В Нижегородской области автобус с пассажирами вылетел в кювет: есть пострадавшие
13:25, 16.12.2019
В Пермском крае школьница убила собаку электрошокером
17:59, 15.12.2019
В Нижегородской области депутат на открытии школы подарил чиновникам вазелин
08:22, 10.12.2019
С 2020 года WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей
20:12, 05.12.2019
В институте Pantone назвали главный цвет 2020 года
21:15, 03.12.2019
В Белгороде взорвался жилой дом
17:05, 03.12.2019
С 2020 года россиян переведут на электронные трудовые книжки