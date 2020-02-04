Казанец пойдет под суд за то, что обматерил полицейского

Жителя Казани будут судить за оскорбление полицейского.

Как сообщают в прокуратуре РТ, 3 января 2020 года полицейские задержали на Баумана 28-летнего пьяного хулигана. На требования стража порядка прекратить хулиганские действия мужчина не отреагировал и оскорбил его нецензурной бранью.

Свою вину мужчина полностью признал. Уголовное дело направлено в мировой суд Вахитовского района Казани для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее жителя Казани отправили в колонию за то, что он ударил полицейского сковородкой.